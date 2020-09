Danna Paola canta 'I will always love you' ¡Whitney, hazte a un lado!

¿Quién no se ha imaginado cantando I will always love you?, ¿Quién no ha ido a una boda y criticado a la vocalista que entona ese legendario tema de 'El guardaespaldas', porque no llega a los agudos, porque se desentona a media canción o simplemente porque le falta sentimiento? Pues bien, esta tarde, la actriz y cantante Danna Paola sorprendió a sus seguidores cantando esta canción con una increíble voz.

Y es que en un video que la actriz y cantante subió a su red social de TikTok, mostró una corta, pero breve interpretación de la canción icónica de la acaecida Whitney Houston, I will always love you.

Cualquiera pensaría que esa canción siempre deja mal parada a quien la cante, porque ¡WHINTEY es WHITNEY!, pero la verdad es que la joven cantante, lo hizo muy bien. Sin duda alguna demostró por qué ha sido juez en concursos de canto y ha tenido papeles como Elphaba en Wicked.

PURO TALENTO

Danna Paola empezó su carrera artística a los 6 años con el disco Mi globo azul y participó en distintas telenovelas infantiles como María Belén, Rayito de luz, ¡Vivan los niños!, Amy, la niña de la mochila azul y hasta en Plaza Sésamo. Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y de Patricia Munguía.

Es considerada por muchos como orgullo latino por su potente voz y gran talento musical y actoral. Ha participado en musicales como Hoy no me puedo levantar y Wicked. Actoralmente ha estado en distintas series como Élite y La Rosa de Guadalupe.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

