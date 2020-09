Ángela Aguilar se opone a estándares de belleza, por eso hizo su propia muñeca: FOTOS

Ángela Aguilar dio a conocer el lanzamiento de su propia muñeca, la cual porta una réplica del vestido que la cantante usó durante los Latin Grammys de 2018, y reveló la razón de este proyecto con sus millones de seguidores.

La nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, conocida como “La princesa dela música mexicana”, compartió mediante un video el motivo que la llevó a sacar adelante este proyecto, el cual mantuvo durante mucho tiempo en secreto.

Fue a través de su blog en YouTube en donde Ángela Aguilar dio la sorpresa a sus fans y les anunció que la muñeca ya se encuentra en preventa mediante su página oficial de internet.

“Que nunca apaguen tu voz”

La muñeca, réplica casi exacta de la cantante, saldrá a la venta con el eslogan “Que nadie apague tu voz”, destacó la hija de Pepe Aguilar, quien explicó el poderoso motivo que la llevó a tomar tal decisión: "y es porque siempre abro la boca, siempre habló, canto y todo, especialmente ahorita con esta muñeca, como estoy viendo mi vida, quiero ser yo y quiero enseñar quién soy, no me quiero conformar a lo que se ve en las muñecas normales", explicó la joven cantante de música regional mexicana.

No obstante, Ángela Aguilar también destacó: “Claro que no soy (una muñeca) y no quiero que apaguen mi voz, así que esta muñeca es justo eso, enseñando quién soy para que ustedes también lo puedan tener, espero que esto los inspire a que sigan sus sueños, a que se motiven, que no se conformen a las reglas, que no se conformen más que nada a las reglas de belleza que existen en este mundo,” destacó la joven.

Una réplica de Ángela Aguilar

Es inevitable no darse cuenta del enorme parecido entre la artista y la muñeca, a lo que Ángela Aguilar respondió que no quería lanzar una típica muñeca con los estándares de belleza que por lo regular se le asignan. Y para romper con ese esquema mercantil decidió que fuera, en lo posible, lo más parecida a ella:

"Así que dije: 'yo quiero ser lo más yo posible, tener el pelo como lo tengo, la nariz como la tengo, la boca como la tengo, los ojos como los tengo'", explicó, a la par que detalló el proceso que se llevó a cabo para su manufactura.

La muñeca, cuyo costo será de 35 dólares (aproximadamente 760 pesos mexicanos), ya se encuentra en preventa en la página oficial de la artista, para satisfacción de sus más de 1.7 millones de seguidores de Ángela Aguilar en Instagram, y miles más en otras redes sociales de la artista.

"Estoy muy feliz de poder compartirla con todos ustedes, estoy muy emocionada”, concluyó la hija de Pepe Aguilar.

