Jennifer Aniston coquetea descaradamente con Brad Pitt: “creo que eres tan sexy”

Officially the cutest moment of 2020 uD83DuDE2D

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here uD83DuDE2DuD83DuDE02 pic.twitter.com/kLHLpI01KF