Extraterrestres y alienígenas INVADEN Netflix; tres películas para disfrutar este FIN DE SEMANA: VIDEOS

Saudau00e7u00f5es, queridos irmu00e3os. Nu00f3s, os andromedanos, em Telos. Resolvemos vir aqui para os convidar a participar de algumas aulas aqui em Telos. Essas aulas seru00e3o fundamentais u00e1queles que desejam ascensionar para a 5D. Queridos, existem alguns protocolos para ascensionar na 5D. Alguns su00e3o conhecidos por vocu00eas e outros ainda nu00e3o foram trazidos para vocu00eas. Conforme as energias mudam suas frequu00eancias, alguns protocolos ficam desatualizados, pois, u00e9 impossu00edvel velhas energias e protocolos funcionarem para adentrar a 5D. Por isso, os convidamos para acessar esses novos protocolos aqui, antes mesmo de serem apresentados para vocu00eas nesse plano fu00edsico e realidade 3D. Queridos, u00e9 importante terem esse conhecimento que daremos aqui em Telos, em algumas aulas, para que possam, mesmo inconscientemente se prepararem para as energias da 5D que u00e9 o destino daqueles que buscam ascensionar em algum momento aqui na Terra(mu00e3e Gaia). Queridos, nu00e3o tenham medo de acessar esses conhecimentos. Venham nos visitar e aprender um pouco mais sobre vocu00eas. Estamos aqui para os ajudar e vocu00eas sempre seru00e3o bem-vindos a adentrar em Telos, juntos a seus guiar e mentores. Eles teru00e3o a senha de acesso aos nossos portais de entrada! Sejam bem-vindos a dar esse passo em suas vidas rumo a suas ascensu00f5es! Amamos vocu00eas! Seres Andru00f4medas de Telos! Aho! Mensagem canalizada por: Patru00edcia Auxiliadora 13/09/2020