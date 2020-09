Novia de Vicente Fernández Jr habría sostenido romance con IMPORTANTE narco: VIDEO

Vicente Fernandez Jr. ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán pues el mayor de los hijos de “El Charro de Huentitán” atraviesa por un proceso de divorcio muy complicado con su exesposa Karina Ortejon, sin embargo, su actual novia Mariana González se ha mantenido a su lado demostrando su total apoyo y cariño incondicional.

Mariana González ha llamado la atención de propios y extraños pues su bien formado cuerpo y su belleza es algo inevitable de voltear a ver, y es que la mujer de Vicente Fernández Jr. siempre luce bien con las mejores marcas de ropa y carros, pues ella está acostumbrada a la buena vida.

Y es que de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, Mariana González y su familia se dedican a la producción y venta de huevo, incluso se dice que tiene un rancho en su natal Tepatitlán con muchos gallos y gallinas; este sería el negocio familiar el cual siempre le ha dado la posibilidad de tener una vida holgada.

Sin embargo, la misma fuente citada anteriormente revela que la ahora novia de Vicente Fernández Jr. pudo haber sido novia pero de Alejandro Fernández y no de “El mayor de los Potrillos”.

A post shared by Vicente Fernau0301ndez Jr. (@vicentefdzjr9) on Sep 5, 2020 at 5:41pm PDT

View this post on Instagram

Sin embargo, Mariana en aquel momento no le hizo caso a Alejandro Fernández porque sostenía una relación con otra persona; de acuerdo con Jorge Carbajal la ahora novia de Vicente Jr. tuvo un noviazgo de muchos años con un narcotraficante muy importante.

“¿Por qué crees que no le hizo caso al Potrillo? Fijense lo que les voy a decir hermanitas, haber si no me cortan el pescuezo...porque resulta que Mariana Gonzalez está actual novia de Vicente Fernández Jr. estaba de romance, un romance de muchos años me cuentan...con un narco muy importante, muy importante de Jalisco”. dijo Carbajal