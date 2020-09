Chiquis Rivera anuncia separación; te contamos los detalles

View this post on Instagram

Con el corazu00f3n pesado... les informu00f3 a travu00e9s de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisiu00f3n mutua y difu00edcil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni u201cpublicidadu201d, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos u00faltimos 4 au00f1os, y por esa razu00f3n siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, asu00ed que les pido a mis amigos del medio, de todo corazu00f3n quu00e9 por favor respeten eso. ud83dude4fud83cudffb Again, thank you to everyone who has supported our relationship since day one. Thank you for rooting for us, and supporting our love. Unfortunately, God has other plans for us, independently. This is not easy, so I ask for a bit of compassion u0026amp; understanding during this time, please. Thank you, so much. Love, Janney.