Astrid Hadad promete "más transformación que la Cuarta Transformación" en su concierto online

Después de varios meses de estar fuera de los escenarios, la cantante Astrid Hadad, presentará por primera ocasión su concierto vía streaming llamado "Cantando bajo el volcán" en el que promete grandes sorpresas.

En entrevista para Nuestra Mañana, explicó que este no será la copia de algún espectáculo que ella presentado previamente, sino que será único.

Al preguntarle sobre qué cosas hará en el show y si cambiará de atuendos durante la transmisión -tal y como lo hace en los conciertos normales-, la cantante aseguró que habrá muchas transformaciones.

Las presentaciones de Astrid Hadad son marcadas por una mezcla la canción ranchera con la rumba, las cuales están acompañadas por teatro político-barroco y satírico.

Al respecto, dijo que ella siempre a trabajado en la escena independiente, por lo que siempre ha sido libre de expresarse como quiere, aunque en varias ocasiones se ha quedado sin trabajo por eso.

Es cabaret político lo que hago, así que no hay que tener miedo. Además de que tenemos libertad de expresión, yo sigo haciendo lo mismo. De todas maneras yo nunca he transitado por las grandes autopistas de las disqueras y las grandes empresas, llevo más de 35 años trabajando por mi cuenta y he tenido la fortuna de viajar por todo el mundo aunque aveces me he quedado sin trabajo por ser una bocona.