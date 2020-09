Danna Paola enamora con su festejo a México; "somos unos chin%$@&", dice

A pesar de haber vivió en España, donde trabajó como protagonista de la serie "Élite", y haber viajado por el mundo, la actriz Danna Paola demostró el amor que le tiene México durante las fiestas patrias.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Me, Myself" publicó un par de imágenes donde aparece con un sombrero de paja y una bandera de México en la mano izquierda, "¡VIVA MÉXICO! ( porque somos unos chin%$@&)", escribió.

Al parecer esta publicación volvió locos a sus seguidores, quienes no dejaron de depositarle sus comentarios halagadores y sus merecidos likes, como el de Sebastián Yatra, quien no ha dejado de dárselo en cada publicación. ¿Será que busca algo con la cantante después de "No bailes sola"?

Entre los comentarios apareció el del "cómico" Escorpión Dorado, quien no dejó pasar la oportunidad de trollear a la famosa tras señalarle que se adelantó a los festejos de la Revolución Mexicana, pues su sombrero es característico.

Hasta la cuenta de Netflix le envió un solitario, pero significativo corazón.

Las imágenes tuvieron tal impacto que lograron juntar más de s millones 400 mil "me gusta" y como no iba a ser, si pese a que no apareció con un vestido regional, Danna Paola dejó ver su belleza de una forma bastante relajada ¿o sería efecto de un par de merecidos tequilas?

