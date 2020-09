Omar Chaparro recibe tremendos GOLPES: VIDEO

View this post on Instagram

El mayor sacrificio para la preparaciou0301n de mi personaje en #7thandunionmovie fue decir NO a los pastelitos, chocorroles, empanadas, tortas, burritos con tortilla de harina, hot cakes, espeu0301renme tantito ya me dio hambre ud83dude02 hacer a un lado todo el menuu0301 de cuarentena, esto no lo hubiera logrado sin disciplina, determinaciou0301n y sobretodo un buen cirujano ud83dudc68u200du2695ufe0f No se crean! Quiero agradecer a mi entrenador de box el ex campeou0301n mundial @rickyquiles que estuvo trabajando conmigo dos horas diarias por casi 4 meses y a mi Nutriologo y mago @clinicametaboliko GRACIAS YOU GUYS ARE THE BEST Pics by @stefaniarosinistills_smpsp