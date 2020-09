Julio Preciado ameniza eventos privados en plena pandemia por Covid-19

Julio Preciado vuelve a ser noticia y es que luego de recuperarse de los principios de neumonía que tuvo el pasado mes de mayo y del trasplante de riñón al que se sometió en enero de este año, el intérprete de “Dos hojas sin rumbo” amenizó una boda hace unos días en el estado de Coahuila.

El evento fue interrumpido por un operativo policíaco el cual fue para pedir a los organizadores de la boda que el evento fuera suspendido, debido a que México se encuentra aún en semáforo naranja.

De acuerdo al sitio Milenio, en dicho operativo participaron la Policía Ciudadana, Policía Civil Coahuila, Ministerial y Guardia Nacional, además de Protección Civil, Ingresos, Salud Municipal.

La fiesta se celebró el pasado 12 de septiembre, en el ejido Alejo González, de San Pedro, y de acuerdo con información en el evento había aproximadamente 300 personas.

Organizadores de la fiesta negaron la entrada a elementos policíacos pues argumentaron que se trataba de un evento privado, además con información de la fuente anteriormente citada los responsables de dicho evento agredieron verbalmente a las autoridades.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el exvocalista de La Banda El Recodo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, de acuerdo a una entrevista que el cantante dió para la revista TVyNovelas no es la única boda que ha amenizado en los últimos días.

Pues en dicha entrevista, Julio Preciado revela que le tocó cantar en la boda de una pareja que cumplio 25 años de casados en Guadalajara Jalisco.

“En este evento era pura familia. La verdad, estamos expuestos, no te voy a decir que no. Sí me da miedo, pero también es importante irse reactivando poco a poco.” dijo Preciado al ser cuestionado si no le daba miedo contagiarse.