La FOTO de Camila Sodi donde muestra de más; ¡no trae ropa interior!

Camila Sodi se viralizó con una imagen que publicó en su red social Instagram y es que la bella actriz mostró de más junto a su amiga Tessa Ía González Norvind.

La famosa actriz mexicana publicó un conjunto de fotografías en donde posa poniéndose una mascarilla junto a la cantante y también actriz.

"Esas hermanas son bien normales", fue la frase con la que acompañó las fotografías.

Ambas lucen en pijamas, aunque Sodi sorprendió ya que en la sensual bata de dormir que porta se ve claramente que no porta ropa interior, lo que encendió a sus seguidores y seguidoras.

En más de una ocasión Camila Sodi ha mostrado que no tiene reparo en presumir su atractiva figura y así lo hizo una vez más.

Prenden la red con un beso

Tal parece que Camila Sodi y Tessa han pasado bastante tiempo juntas en los últimos días, ya que en las redes sociales presumieron también un video en donde se besan.

En el fondo del video se escucha la canción "All The Things She Said" de TATU, en cuyo video el dueto de chicas rusas se besa en la boca.

El beso entre Camila Sodi y Tessa Ia que incendió Instagram (VIDEO) pic.twitter.com/y9uJvq6tKw — Come Chapulin (@ComeChapulin) September 14, 2020

Por Redacción Digital El Heraldo de México

gzm

¿Te gustó este contenido?