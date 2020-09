Exatlón México: Se integra NUEVO PARTICIPANTE ¿Es Ximena Duggan de SURVIVOR?

Muchos son los rumores sobre el nombre de quién es el o la nueva integrante de Exatlón México pues en redes sociales de este reality show deportivo han anunciado la llegada de un nuevo elemento, aunque aún no se sabe si será hombre o mujer se sospecha que puede ser una fémina luego de la baja de Steph.

La semana pasada llegó a las tierras del Exatlón una excompetidora de la segunda temporada, ella es Natali Brito quien a su llegada se unió al equipo de Héroes.

Y aunque se sospechaba que el siguiente atleta que llegaría a reforzar al equipo azul iba a ser Yussef Farah también de la segunda temporada, esto podría cambiar pues con la baja de Steph, sería una mujer la que llegue al equipo de Héroes, uno de los nombres más fuertes que ha sonado es el de Ximena Duggan.

Ximena ganó popularidad debido a su participación en Survivor México, reality show de supervivencia en el cual obtuvo el segundo lugar, ahí participó a lado de Jero Parazuelos y fue este mismo quien reveló si su excompañera de aventuras llegará al Exatlón.

Fue por medio de un Instagram Live que el sobrino de Roberto Palazuelos reveló si es que Ximena Duggan participará en la cuarta temporada de Exatlón México pues los fanáticos de Survivor no pudieron dejar de preguntar si podrían ver de nuevo la fuerza y fortaleza de Duggan en otro reality show.

“Preguntan qué Duggan cuándo se va a Exatlón, no lo sé, creo que no va a ir", mencionó Jero

Al mismo tiempo Jero Palazuelos reveló que hizo casting para ser parte de Guerreros 2020 pero que no quedó en el proyecto de Magda Rodríguez.

“Era una oportunidad, a mí me hablaron para el casting, yo no sabía de Survivor en ese momento. Evidentemente, hice el casting y al final no quedé", detalló.