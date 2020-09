Platanito confiesa que tuvo Covid-19; "tengo que cuidarme de la neumonía", señala

View this post on Instagram

Ayuda a frenar la pandemia, usa cubre bocas #platanito #yaalaventa. #coronavirus #pandemia #proteccion #comedia nos urge trabajar ud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb