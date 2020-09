¿Desesperada? Alicia Machado busca el amor en Tinder: "No creen que sea yo"

Alicia Machado sorprendió a sus fans luego de que revelara que se encuentra en la famosa app de citas, Tinder, en búsqueda del amor.

La actriz goza de uno de los mejores momentos en su carrera y la noticia sorprendió a sus seguidores, quienes señalaron que no necesitaba la aplicación pues es una celebridad que resalta por su talento e inigualable belleza.

Sin embargo, señaló que no ha sido cosa fácil pues quienes se han atrevido a hablar con ella piensan que no es la famosa actriz sino que usa la foto para poder ponerlas en la app: "Lo que pasa siempre es que me escriben diciéndome por qué uso la foto de Alicia Machado".

Posará una vez más para la revista "PlayBoy"

Durante el programa de Ismael Cala en MegaTV, la actriz reveló que posará una vez más para la revista del conejito y se dejará ver "cómo Dios la trajo al mundo".

La actriz ha demostrado que se encuentra en su mejor momento a sus 43 años, sin embargo, aún no se ha concretado nada pues asegura que la "están convenciendo".

Machado señaló que actualmente da clases de actuación y maquillaje online y cuenta con su propia línea de cosméticos, proyecto a lo que ha dedicado gran parte de su tiempo.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

cvg

