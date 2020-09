Interpol confirma que mamá de Luis Miguel ESTÁ VIVA y tiene más hijos

Luis Miguel vuelve se convirtió de nueva cuenta en noticia luego que un exintegrante de la Interpol México revelara este jueves que la madre del cantante, Marcela Basteri, se encuentra con vida y aseguró incluso que tiene más hijos.

Miguel Aldana, exdirector de Interpol México en la década de los 70 declaró durante una entrevista que concedió al programa Ventaneando que la mamá de “El Sol”, desaparecida desde 1986, se encuentra con vida y tiene dos hijos más.

Hace más de tres décadas que se desconoce el paradero de Marcela Basteri y una de las teorías que más auge tuvieron tras su desaparición ha sido la de la implicación de Luisito Rey, papá de Luis Miguel, en su posible muerte. Algo que nunca ha sido del todo confirmado.

Marcela Basteri, su paradero sigue siendo un secreto

El exfuncionario de la Interpol México, Miguel Aldana, aseguró que como prueba de que Marecla Basteri está con vida es que el propio Luis Miguel dejó de buscarla hace muchos años, pues aseguró que los dos mantienen contacto.

“Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos”, declaró el expolicía. Aldana también reveló que conocía bien a la madre de “El Sol” ya que fue ella misma quien le narró los motivos por los cuales se distanció de Luisito Rey.

“Se peleó con Luisito Rey. Se desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina”, explicó. El expolicía aseguró que fue tan grande la cercanía que mantuvo con Marcela Basteri que la “salvó” de tener una amistad con Arturo “El Negro” Durazo, jefe de la policía del DF en aquel entonces.

“(Luis Rey) quiso meterla con Durazo, yo me opuse. Llegué, se la quité varias veces, no la dejé que estuviera (con él)”, reveló Miguel Aldana.

Revelaciones en Ventaneado

Hace solo unas semanas una de los titulares del programa Ventaneando, Pati Chapoy, reveló que sabía que Marcela Basteri estaba muerta y que incluso conocía en dónde se encontraba su cuerpo, esto tras presentar una nota en una de las emisiones del programa en donde Flavia Basteri, prima de Luis Miguel, aseguró que su tía se encontraba con vida.

Para Flavia Basteri, Marcela es la persona que se encuentra internada en una clínica médica en Buenos Aires, Argentina, luego de haber vivido muchos años en la indigencia. Algo que también contradice Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien durante varios años se desempeñó como representante de Luis Miguel.

“Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”, declaró Miranda en aquella emisión.

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr

¿Te gustó este contenido?