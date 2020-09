Silvia Pinal, imparable

El sábado 12 de septiembre, la primera actriz Silvia Pinal cumple 89 años y sigue imparable. Se levanta religiosamente a las 09:00 horas, se produce, desayuna, lee los periódicos y ve las noticias, la televisión no falta, la acompaña en su rutina.

Antes de la pandemia del coronavirus y del fin de su exclusividad con Televisa, iba a su oficina ubicada en San Ángel, o a la Fundación que preside, que lleva el nombre de su primer esposo, “Rafael Banquells A.C.”, a revisar sus pendientes. Si no tiene nada, se reune con sus amigas.

“Es una mujer activa, está acostumbrada al arduo trabajo, cuando fue diputada (1991) y teníamos que llegar a las 8 de la mañana a la Cámara de Diputados, siempre llegaba antes, ya maquillada y arreglada”, recordó Efigenia Ramos, quien ha sido su asistente en los últimos 30 años y continuó: “Es responsable, comprometida con la comunidad, lo cual es valioso para ella, y ahora para mi también, porque me lo enseñó”.

“Efi”, como le dicen de cariño, llegó a trabajar con la protagonista de “Viridiana”, luego de que el político Tulio Hernández, ex esposo de la actriz en los 80, le pidiera que la cuidara, porque así sentiría que él mismo lo estaba haciendo. A Ramos no le gustaba trabajar con mujeres, pero vio que Doña Silvia era tranquila y desde entonces no se han separado.

Durante su etapa como política iba a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, al teatro y a Televisa.

A inicios de este año, sus salidas eran a la fundación y las propuestas laborales le seguían llegando, incluso estaba en la lectura de una obra de teatro, pero con la pandemia todo se detuvo.

De acuerdo con Ramos, para aceptar un proyecto, doña Silvia busca temas interesantes, el dinero que va a recibir, es lo último de lo que se entera, primero lee el guion y ve quién dirige. En teatro le gustaba trabajar con José Luis Ibáñez y en televisión con Francisco Franco, pero no exigía que ellos estuvieran al frente y ahora se adapta a cualquier director.

Cuando no sale de casa, le gusta ver películas y series, a éstas últimas llegó por las producciones españolas como “Velvet” y “El Gran Hotel”. En televisión abierta, ve todo tipo de programas, pero más los de revista, espectáculos y concursos, lo que casi no ve, son novelas.

“Ve a Maxine Woodside, a López Dóriga y a Paty Chapoy, más tarde se divierte con el programa que conduce “El Vítor”, “100 mexicanos dijieron”, pero le voy cambiando a la tele para que no se aburra”, contó Ramos.

Efigenia considera que la primera actriz es una mujer respetuosa y atenta con sus empleados, no grita y pide las cosas por favor. Además está pendiente de lo que le sucede a la gente de su alrededor, en especial con ella, si detecta que su estado de ánimo está bajo, siempre le pregunta qué pasa.

SE RÍE DE LAS REDES

Doña Silvia tiene más de 70 años activa en la industria y ha escuchado un sin fin de rumores y especulaciones sobre su estado de salud o familia, pero sólo le provocan risa. Incluso hay una página en redes sociales con su nombre y contestan como si fuera ella, pero a la primera actriz no le afecta, sólo se ríe de todo lo que ponen o se dice.

Hace unos meses, estuvo internada por una infección de vías urinarias, luego se dijo que padecía alzheimer, pero aseguró que no es cierto.

“Luego de su caída, está bien de salud, es una persona fuerte, en un, dos por tres se levanta, no tiene problema. Conozco a gente de su edad que no puede moverse, o gripes que los tiran. Ella no, se levanta y sigue adelante. Tiene mucho amor por la vida, los aplausos son su alimento, la admiración, en la calle la gente se acerca a saludarla y eso le gusta, no es grosera con nadie”, afirmó.

Efigenia finalmente comentó que los momentos en los que más feliz ha visto a la actriz, es cuando está en un escenario interpretando a un personaje. Actualmente lo que le preocupa es la inseguridad que hay en México y la pandemia del coronavirus

DATOS SOBRE SILVIA PINAL

Entre sus comidas favoritas están los tacos dorados.

Los fines de semana come con sus hijas o amigas.

Debutó en el cine en 1949, en la Época de oro del cine mexicano.

Es la actriz con quien más trabajó Buñuel, junto a Lilia Prado, con las dos hizo tres cintas.

Como productora hizo los musicales A Chorus Line (1989), Cats (1991) y La jaula de las locas (1992).

Entre 2010 y 2014, Pinal también fungió como secretaria general de la Asociación Nacional de Actores (A.N.D.A.) de México.

Por Patricia Villanueva Valdez

