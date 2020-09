¡Irreconocible! Esmeralda Pimentel presume CAMBIO de LOOK y provoca reacción en su pareja: FOTO

Esmeralda Pimentel acaba de cumplir 31 años y no perdió oportunidad para celebrarlo con un cambio muy radical de look. En su cuenta oficial de Instagram aparece con un corte de cabello muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en ella, sin embargo sigue luciendo muy guapa, ya que sus ojos de color verde resaltan por encima de cualquier look que tenga.

Además dejó ver a sus seguidores que está completamente enamorada de su novia. Cabe destacar que esmeralda no había hablado abiertamente de su relación con Bárbara Arredondo, sin embargo esta última ha compartido vídeos en compañía de Esmeralda, en donde se les puede ver felices y muy enamoradas.

Más enamorada que nunca

En redes sociales han intercambiado románticos mensajes y se nota que su relación está mejor que nunca. Esmeralda respondió a un tierno comentario en el cual expresa el amor que siente por su pareja:

“Te amo, te amo, te amo con todo mi ser chimishams. Gracias por cabalgar conmigo, por enseñarme a Rumi, por mi sobri, por tus comidas (todas), y por tus dientes separados, te amo siempre”, escribió la guapa actriz.

Cambio de look radical

En esta última fotografía en donde presume su cabello completamente corto agradeció por todos los mensajes llenos de amor que recibió gracias a su más reciente cumpleaños y se dijo afortunada de tenerlos en su vida.

