¡Enfócate en lo bueno! Andrea Legarreta responde tras irse de fiesta a pesar de tener Covid-19

View this post on Instagram

#Enfu00f3cateEnLoBueno VAMOOOOS!!!! ud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f #BuenMiu00e9rcolesHermosuras