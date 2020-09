¡Duelo de bellezas! Camila vs América, ¿quién de las hijas de Alejandro Fernández es más guapa?

View this post on Instagram

No existe amor mu00e1s grande que el que se siente por una hija o un hijo. Eso es seguro. Desde la primera vez que tomas esa pequeu00f1a mano, te das cuenta de que nada en este mundo te volveru00e1 a hacer sentido sin ella. Yo tuve el privilegio de agarrar 5 de esas manos. Y hoy, a 25 au00f1os de la primera vez que sentu00ed este amor y este vu00ednculo superior a cualquier otra relaciu00f3n, no cabe en mi el orgullo que siento por cada uno de estos humanos tan increu00edbles. Que Dios los bendiga siempre. u00a1Los amo, hijos! Su padre. AF