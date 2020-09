Así reaccionó Pepillo Origel ante las declaraciones de Alfredo Adame

Si en algo es experto el actor Alfredo Adame, es en generar polémica y arremeter en contra de los famosos, pues desde el problema con Carlos Trejo, el Cazafantasmas, la verdad es que pareciera que la fama del actor cobró fuerza y este se la ha pasado insultando no sólo a Trejo, sino a los conductores de Hoy y esta vez al conductor Pepillo Origel , a quienhace unos días hizo unas declaraciones en su contra en un programa de espectáculos.

En el programa Chisme no like, Adame declaró que Juan José Origel se le había insinuado más de una vez hace algunos años y por ello lo llamó pervertido, como en desaprobación del gesto. Ante estas insinuaciones ahora el conductor de televisión, Pepillo reaccionó y se defendió de las acusaciones de Adame.

¡Esas son puras mentiras!

En una entrevista retomada por el programa Sale el Sol, Pepillo Origel dio a entender que metió una demanda por difamación o quizá hasta por daño moral luego de conocer la situación.

“Del tipo no quiero hablar porque son puras mentiras y no me interesa porque no vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa. Eso ya lo van a arreglar los abogados”, comentó Origel, quien cuando le preguntaron si sus comentarios le afectaban, emitió esta respuesta:

"No me afecta, si los que hablan de mí, si fuera una persona seria como un César Évora, un Juan Soler entonces me dolería muchísimo”, concluyó el conductor.

