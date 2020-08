"Todo es real": Tania Ruiz comparte primera FOTO tras superar COVID-19

View this post on Instagram

Quien soy A donde voy Con quien voy Si Dios no puede inspirarte u00bfEntonces quien? Somos cuerpo, mente y espiu0301ritu . Viviendo consciente y subconsciente. Pensamosud83eudd14 , hablamosud83dudde3 y actuamosud83dudc83. No todas las situaciou0301nes que vivimos necesitan una reacciou0301n u274c. Aveces cuando tocas fondo es la mejor manera de sentir de que estamos hechosu2728 y encontrarnos para amarnosud83cudf39. Que bonito es escuchar a los demau0301s sin juzgarud83cudf40. Venimos para comprender y entender! No para juzgar! Que buscas cuando le platicas algo a una amiga, al psicou0301logo, a alguien de tu confianza ? Que te ataqueud83dudd2b? Que te juzgueu2694ufe0f? Necesitas ser escuchado y comprendidoud83dude4fud83cudffb. Si llegas estar en ese lugar ,da tu opiniou0301n. Mas no ataquesud83dude21 ,ni agredas u26c8, si quieres q esa persona en vez de acercarse se aleje. Trata de entender todo y comprender todo!!! Para eso estamos en esta vida! Se madura cuando no se juzga! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f @zara