Paty Navidad se va contra sana distancia: "No dejemos de abrazar ni besar"

La distancia es un elemento fiu0301sico que aveces se escapa del control humano y que tambieu0301n aveces, en alguu0301n momento, forma parte de nuestras vidas. Normalmente las personas no eligen la lejaniu0301a con respecto a aquellos que aman, incluso ni en los momentos mau0301s difiu0301ciles, pues la consecuencia de esa situaciou0301n suele ser un sentimiento de anu0303oranza, de nostalgia, tristeza y conflicto emocional. La distancia con nuestros seres que mau0301s amamos, nunca es sana. En el amor verdadero la distancia mau0301s pequenu0303a es demasiado grande ... que eu0301sta distancia temporal termine ya y que el amor continuu0301e por siempre infinito y permanente. NO ABANDONEMOS NI DEJEMOS DE VISITAR, ABRAZAR, BESAR Y APAPACHAR A LOS QUE AMAMOS. u00a1AMEMOS SIEMPRE! u2764ufe0fud83dude4fud83cudffb