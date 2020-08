Lupillo Rivera habló por primera vez del romance de Belinda y Nodal; esto dijo

Lupillo Rivera habló por vez primera sobre la relación de Belinda y el cantante Christian Nodal y aprovechó para pedir una disculpa a la pareja por el revuelo que ha generado la difusión de una imagen en los medios en la que aparece acompañado de una joven, a quien consideraron presuntamente su novia.

Fue durante una entrevista concedida al programa Despierta América en donde Lupillo Rivera aprovechó para referirse por vez primera al romance que mantiene su expareja Belinda con el músico Christian Nodal.

“Lo único que puedo decir es pedirles una disculpa tanto a Belida como a Nodal porque creo que esa nota la están llevando a otros extremos, yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su romance; de su relación, de su amor. Y hay que dejarlos que sean felices. De mi parte, yo la verdad les deseo lo mejor del mundo,” aseguró el cantante al conductor Alan Tacher.

Se siente con buen ánimo

Lupillo Rivera también aprovechó para asegurar que en estos momentos se encuentra de buen ánimo, luego que se diera a conocer públicamente la relación actual de su expareja, de quien tiene un tatuaje en su brazo: “Ahorita me encuentro bien en mi vida personal, y en mi vida profesional estamos queriendo salir adelante”, acotó.

Alan Tacher aprovechó para preguntarle a Lupillo qué es lo que piensa hacer ahora con el tatuaje de Belinda que aún conserva en su brazo, a lo que el músico respondió que cuando decida qué hacer con él, y ya cuando pase el escándalo, lo dará a conocer en sus redes sociales.

Respecto a la difusión de una fotografía en la que aparece Lupillo al lado de una joven en Estados Unidos, Rivera descartó que fuera su novia y negó siquiera saber quién es: “Yo la conocí a través de los chismes y de los programas porque me puse a buscarla, dije: ‘Déjame ver si está guapa o no’. Y sí está muy hermosa, pero no, no la conozco. Novia no tengo,” concluyó el cantante.

