Kimberly Lozaiza celebra cumpleaños de su hija como una verdadera PRINCESA: FOTOS

Ni siquiera la pandemia por coronavirus pudo evitar que Kimberly Loaiza igual que Juan de Dios Pantoja festejaran el primer año de su hija Kima. La temática de la fiesta infantil fue de la princesa de Disney, Blancanieves. Kimberly compartió en sus redes sociales un video de duración aproximada de 40 minutos, mostrando cómo fue el cumpleaños de su primogénita.

Con la publicación de la influencer, muchos de sus seguidores consintieron mucho a la niña y se desvivieron en halagos para ella. Antes de la preparación de este evento, Kimberly dejó ver cómo fue el parto y la reacción que tuvo Juan de Dios Pantoja cuando vio por primera vez a su hija.

Muy al estilo de Kylie Jenner, la joven mamá dedicó unas palabras a su hija al inicio del video:

“Hace un año llegó a mi vida el amor más grande que he sentido. Hace un año nació la mujer que marcó mi vida por completo. Hace un año me convertí en madre. hoy me siento muy contenta por el primer año de vida con mi Kima. Hija yo sé qué todavía no entiendes esto que te digo, pero cuando estés más grande lo comprenderás…