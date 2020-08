Elizabeth Álvarez regresa a las telenovelas, tras años en “las sombras”

View this post on Instagram

Ser mamu00e1 para mi es u00danico. La fuerza mu00e1s grande que puede existir, el amor incondicional de una madre es absoluto, madre solo hay una yo tengo el privilegio de tener a la mejor y estoy aprendiendo todos los du00edas hacer madre por quu00e9 no existe mayor felicidad que ver a mis hijos crecer cada du00eda y convertirse poco a poco En seres humanos buenos Llenos de valores y Etica que se conviertan en mujeres y hombres inquebrantables. Dios cuide a nuestros hijos y nos siga dando Salud para disfrutar del regalo mu00e1s grande de la naturaleza el dar vida convertirnos en Mamu00e1s y si Dios te da la bendiciu00f3n por partida doble siu00e9ntete agradecida y bendecida es lo mejor de mi Vida gracias a mis hijos por convertirme en mejor ser humano cada du00eda gracias ud83dude4fud83cudffb #mamu00e1 #10demayo #Leu00f3nyMu00e1xima