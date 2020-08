Denise Dresser promete bailar una canción de Maluma si la ayudan a cumplir esta condición

La politóloga Denise Dresser se volvió tendencia en internet después de que prometiera que bailaría una canción de reguetón e inclusive perrearía al ritmo de Maluma.

La única condición que pone la analista política es que se reúnan 146 mil pesos que deben ser donados para el #BecatlonITAM, proyecto que sirve para financiar los estudios de los alumnos que más lo necesitan.

Tras el anuncio, el video de Dresser fue publicado y replicado en cientos de espacios, lo cual la volvió tendencia en Twitter México, pues es inédito ver una intervención así de su parte.

“Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta”.