Loco Valdés y Sergio Corona: Éstas fueron sus apuestas en los partidos América-Chivas

La afición por el América que tenía Manuel "El Loco" Valdés era tan conocida como la pasión que Sergio Corona sentía por el Guadalajara. Esta situación llevó a que un día ambos actores comenzaran a hacer apuestas para apoyar a sus equipos.

Se especula que en total los actores llevaron a cabo 42 de estos retos de este tipo, el último de ellos se realizó en marzo de 2019, cuando Corona decidió dejar de incitar al actor, debido a que quería que estuviera más fuerte para continuar con esta tradición.

"No está como yo quisiera y cómo el desea estar. Él dice que supuestamente ya está bien, pero no lo he visto en esas condiciones". Sergio Corona.