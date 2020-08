Laura M. Flores SORPRENDE a sus fans con radical cambio de look

Laura M. Flores dejó sin palabras a sus fanáticos al mostrar su radical cambio de look; la guapa influencer compartió unas fotos en sus redes sociales en donde aparece con la melena recortada: “Nunca me he cortado el pelo tan corto” escribió.

Sus seguidores en redes sociales estallaron en júbilo al notar el cambio radical que experimentó Laura M. Flores, luego de compartir dos imágenes en su cuenta de Instagram; “Pues sí, siempre hay una primera vez en la vida para algo”, escribió la reconocida influencer.

De esta forma se ha despedido de la larga cabellera que la caracterizaba y optó por un look mucho más corto, algo también ideal para el verano.

Nerviosa por el cambio de look

Laura M. Flores compartió un video en sus redes antes de iniciar con su corte, en donde se notaba nerviosa y confesaba ponerse en manos de su estilista: "Solamente pienso en llorar por si me queda mal, porque nunca me he cortado el pelo antes tan corto como pretendo", declaraba en el video minutos antes de comenzar con la sesión.

Tras concluir la sesión, la influencer escribió que "siempre hay una primera vez en la vida para algo", y el resultado lo compartió enseguida en su Instagram: fue sorprendente.

Sus seguidores quedaron encantados con el cambio y comentaron su publicación en donde le reconocieron el valor para decidir dar ese paso después de tanto tiempo y halagaron su nueva imagen.

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

mypr

¿Te gustó este contenido?