Kimberly Loaiza preocupa a sus fans tras visitar al médico

En muy poco tiempo y siendo ella misma, la cantante e influencer Kimberly Loaiza se ha posicionado como una de las mujeres más seguidas en las redes sociales. Tan solo en Instagram ostenta casi 22 millones de personas, mientras que en TikTok tiene más de 25 millones de followers.

Canto, bailes, ocurrencias, sensualidad y uno que otro reto conforman el universo de la famosa, que también ha sido mencionada en reiteradas ocasiones por su relación con Juan de Dios Pantoja.

Sin embargo, en esta ocasión la youtuber llamó la atención debido a que confesó que no se encuentra bien de salud, motivo que la obligó a visitar al médico.

No es para menos que haya presentado algún tipo de malestar, pues Kim se la pasa trabajando, aunque no lo parezca. Además, a pesar de su corta edad, no se debe olvidar que es madre de una hermosa niña de nombre Kima, que es su adoración.

Quizá, lo que necesita la intérprete de "Bye bye" es un buen descanso debido a que la presión de mantenerse como figura pública y estar creando canciones, para darle batalla a artistas de la talla de Belinda o Danna Paola, no ha de ser nada sencillo y sí muy agotador.

"Bye bye", todo un éxito

Como las demás canciones que ha presentado Kimberly Loaiza en sus plataformas sociales, "bye bye" se perfila para convertirse en todo un éxito, pues hasta hace cinco días había llegado a las 10 millones de reproducciones.

Esto demuestra que Kim está haciendo un buen trabajo como cantante, además de que entiende que tiene el cariño y apoyo de su público.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lhp

¿Te gustó este contenido?