Cristian Castro dirige EMOTIVO mensaje a su papá, Manuel "El Loco" Valdés: VIDEO

El actor y comediante mexicano, Manuel el Loco Valdu00e9s, falleciu00f3 este viernes en la madrugada, a los 89 au00f1os. Su salud se habu00eda deteriorado en los u00faltimos meses. El comediante, al que le habu00edan extirpado un tumor de cerebro en 2017, empezu00f3 a recaer este au00f1o y sufriu00f3 varios problemas respiratorios. Fue hermano de otros grandes del cine y la televisiu00f3n mexicana, Germu00e1n Tin-Tu00e1n Valdu00e9s y Ramu00f3n Valdu00e9s, recordado por su papel de u00abDon Damu00f3nu00bb en El Chavo. La reconocida actriz Veru00f3nica Castro, reaccionu00f3 en redes sociales a la muerte del legendario comediante, de cine y teatro, Manuel u201cLocou201d Valdu00e9s, con una imagen de respeto y la frase u201cQEPD MANUu201d. La mamu00e1 del cantante Cristian Castro, fruto de su amor con u201cEl Locou201d Valdu00e9s, posteu00f3 en redes sociales una fotografu00eda con una oraciu00f3n en la que destaca la lu00ednea u201cAyu00fadanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un du00eda tengamos en ti, la paz eternau0026#34;. Veru00f3nica Castro optu00f3 por recordar a uno de sus amores de juventud, con una oraciu00f3n de San Agustu00edn: u201cNos hiciste Seu00f1or para ti, y nuestro corazu00f3n estu00e1 inquieto hasta que descanse en tiu201d. #LocoVALDES #cristiancastro #veronicacastro #murioellocovaldes