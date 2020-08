Viviann quiere dueto con Belinda; presenta nuevo sencillo

Luego de su participación en La Voz México 2019, Viviann presenta su segundo sencillo “Corazón Partido” y expresa sus deseos de hacer un dueto con Belinda, quien fuera su coach en el reality y con la que se mantiene en contacto aún para conocer su opinión de los temas que está lanzando.

“Sería un honor hacer algo con Belinda, si lo hemos mencionado, pero no está definido, espero que se pueda dar, por mi parte estoy cien por ciento segura de hacer algo con ella. Su género favorito es el rock y el mío es el trap, creo que sería una fusión padre”, comentó.

Belinda ya escuchó “Corazón Partido” y le gustó mucho la adaptación

Su primer single “Tras de mí” también se lo mostró a Belinda, de hecho la joven intérprete lo compartió con sus belifans para que escucharan el potencial de la integrante de su equipo, por lo que sigue en contacto con la actual novia de Christian Nodal , aún después de su paso por el reality.

“Corazón Partido” es un cover de Alejandro Sanz, el cual Viviann eligió para despedirse de su caballo Zapata, con el que creció y ahora está apunto de morir, de hecho en el video del tema, que estrenó hoy en plataformas, aparece el animal.

“Poca gente sabe que me gusta montar y es algo que hago desde que era niña. Mi abuelito me regaló a Zapata, prácticamente crecí con él, por eso tiene un lugar especial en mi corazón y desafortunadamente está en sus últimos días, por eso le preguntó que ahora que no esté, quién me va a curar el corazón partido”, comentó la joven, visiblemente emocionada.

El clip se grabó hace dos meses en plena pandemia del coronavirus en Querétaro, de donde Viviann es originaria, sólo hubo cuatro personas en el equipo, dos bailarines y se hizo en un día.

Aunque sus dos primeros sencillos han sido covers, ya trabaja en temas inéditos y con un buen ritmo para bailar.

Por: Patricia Villanueva

