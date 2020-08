Paty Navidad ahora asegura que NO se VACUNARÁ contra el Covid-19: VIDEOS

Otra vez hablamos de Paty Navidad. La actriz quien ya ha generado demasiada polémica durante los últimos meses a través de sus declaraciones sobre la pandemia del Covid-19. Tras haber asegurado en un principio que las explosiones registradas en Beirut, Líbano, fueron juegos maquiavélicos, ahora Paty Navidad regresa de nuevo a las redes sociales para hablar sobre las razones que tiene para no vacunarse contra el coronavirus, y como era de esperarse, nuevamente generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

En los últimas semanas se dio a conocer el desarrollo de la vacuna por parte de Rusia para este virus, a la que denominaron Sputnik V, y del constante esfuerzo que cientos de científicos, grandes farmacéuticas y médicos especializados llevan día con día para conseguir al fin la fórmula efectiva y así se pueda distribuir en todo el planeta.

Por otro lado, Paty Navidad sí reconoce que el virus existe en realidad, pero sigue afirmando que dicho virus no es mortal, y que algunos remedios caseros podrían ayudar a controlarlo, cuando muchos investigadores han afirmado que no existen tales prueba.

El virus existe, pero por sí solo no es letal. La letalidad es menos del uno por ciento , el 99% de los casos ya se han recuperado sin necesidad de la vacuna… Hasta con remedios caseros . Estamos en una de las trampas más grandes de la humanidad. Ojalá que la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta…

La actriz explicó con seguridad las razones por las que no se aplicará dicha vacuna en cuanto esté disponible:

No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo, espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de lo que hablo”