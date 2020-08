Érika Buenfil habla sobre el egreso de Angélica Rivera a las telenovelas; ésto dijo: VIDEO

Luego de que Sofía Castro, hija de Angélica Rivera confirmará el regreso de su madre a la actuación tras unos años de estar fuera de escena, algunas personalidades del medio del espectáculo han opinado al respecto, y en esta ocasión Érika Buenfil habló sobre la exprimera Dama de México.

Actualmente Érika Buenfil es una de las actrices más activas en redes sociales y es que ahora es toda una influencer pues sus 8.9 millones de seguidores la han convertido en la “Reina del TikTok”, por lo que su opinión de diversos temas tienen gran peso.

A bordo de su auto, varios reporteros se acercaron a Buenfil para platicar de diversos temas, entre ellos el regreso a las telenovelas de Angélica Rivera, al ser cuestionada al respecto, la protagonista de “Amores Verdaderos” no se mostró muy a gusto por lo que quiso cambiar de tema.

“No eso ya no me lo preguntes, eso yo no tengo nada que ver, hay muchos campos de acción, todos tenemos derecho a trabajar, está Televisa, está Televisión Azteca, hay muchas plataformas hoy en día, como televisivas como por las redes y todos tenemos oportunidades". Dijo Buenfil

Aunque sus declaraciones fueron breves respecto a este tema, la “Reina del TikTok” le dio la bienvenida a la exesposa de Enrique Peña Nieto y le dijo que le echara ganas a su regreso.

Erika Buenfil explotó contra los periodistas de espectáculos, Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes hablaron de ella durante el programa "Con permiso".

Martha Figueroa detalló que los videos subidos a "TikTok" eran producidos por el hijo de Erika a quien llamó "el pequeño Zedillo" ya que supuestamente es nieto del expresidente de México, Ernesto Zedillo.

Las declaraciones no le cayeron nada bien a Erika Buenfil y les recordó a los periodistas que su hijo es "Buenfil" ya que bastante le ha costado educar y sacar adelante a su hijo.

"Mi hijo se llama Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen. No lo voy a perdonar. Que reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque", apuntó.