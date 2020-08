Actores en números rojos

La pandemia por el coronavirus ha asfixiado económicamente a toda la industria, a algunos gremios más que a otros, pero todos sufren con las producciones detenidas y los teatros y cines cerrados. Para los actores no hay ahorro que dure meses sin tener ingresos.

Susana Alexander tiene 77 años y más de 60 de carrera, trabajando en cine, teatro y televisión y aunque tiene ahorros, está preocupada, porque en octubre se verá en números rojos y no sabe qué pasará con ella y sus 20 perros con los que vive.

“Cuando tuve trabajo ahorré, pero a veces no se puede, sólo alcanza para vivir al día. La gente cree que los actores somos millonarios, pero no es así, de mis ahorros es de lo que como ahora, pero no aguantan tantos meses”, afirmó la actriz, quien hizo virtualmente, Madre sólo hay una, y como yo ninguna.

Otros actores han recurrido a la venta de comida para sobrellevar los gastos, como Violeta Isfel y Michelle Rodríguez, la primera vendió hamburguesas y la segunda donas. La pandemia tomó por sorpresa a todos, y la falta de cultura por ahorrar fue otro factor que afectó, al menos esto consideran David Angulo y Crisanta Gómez, quienes señalaron que debe existir una materia para aprender a manejar tu dinero.

“Es poca la educación hacia nuestras finanzas. Al principio de la pandemia tenía mi guardadito, pero ya son cinco meses con los teatros cerrados y tengo que pagar luz, renta y servicios, afortunadamente mi familia me ayuda”, detalló Gómez.

Otra opción

* Leonardo Ortizgris actualmente participa en la película “Amores Modernos” junto a Ilse Salas, David Angulo y Andrés Almeira.

* Susana Alexander se mantiene activa subiendo videos a su canal de YouTube.

* Irán Castillo también presentó la obra “Destino Uganda” en formato streaming.

* También Susana ha presentado vía streaming su obra “Madre solo hay una y cómo yo ninguna”.

* El actor Sebastián Rulli señaló que él también se ha visto afectado, porque la falta de proyectos afecta por igual en el estilo de vida que cada uno lleva.

Irán Castillo aseguró que ha sido muy difícil, “sí me pegó, pero tengo que comer y un techo, los pagos de la escuela tuvieron que esperar hasta que empecé a trabajar. Fue cuestión de paciencia”, comentó la actriz que ahora trabaja en la telenovela La Mexicana y El Güero.

Que a varios actores los tomara por sorpresa, también fue por la falta de ahorros y la enseñanza a hacerlo, incluso Benny Ibarra detalló que como creativo todo el tiempo invirtió su tiempo y dinero en obras, giras y discos, porque nunca le dijeron que se preparará para una crisis como esta.

“Lo que nos intriga es no saber qué hay a la vuelta de la esquina. Hubo personas que pusieron un negocio por si en algún momento estaban en aprietos, esto les daba seguridad, pero a los actores, no nos enseñan eso. Por lo menos, yo no tuve esa educación, ni esa disciplina, siempre le aposté a obras, shows, conciertos o giras y al no tener acceso a espacios, no hay nada, ahora todos debemos reeducarnos”, comentó.

Datos curiosos

31 telenovelas ha hecho Susana Alexander.

11 años tenía Benny Ibarra cuando entró a Timbiriche.

29 créditos tiene como actor Leonardo Ortizgris.

20 años de carrera tiene Irán Castillo.

Leonardo Ortizgris considera que es difícil ahorrar en una economía tan frágil y débil como la mexicana y en la que no se educa a la gente a hacerlo: “La mayoría de la sociedad vive al día, es súper difícil, pensar que vas a poder ahorrar para después irte de vacaciones, más bien nos enseñan a endeudarnos y a pagar puntal, es la manera en la que uno adquiere cosas”.

Por: Patricia Villanueva Valdez

PATRICIA.VILLANUEVA @ELHERALDODEMEXICO.COM

BGM

Escucha y descarga todos los episodios de ‘¿Qué fue de…?’

¿Te gustó este contenido?