Marysol Sosa: Así fue su lucha contra el alcohol, el cigarro y el cáncer; VIDEO

El pasado 28 de septiembre, José José conocido también como “El Príncipe de la Canción” falleció en Florida, Estados Unidos, su muerte causo mucha polémica debido a la mala relación que existe entre los hijos del cantante, pues Sarita Sosa ocultó por varios días el paradero del cuerpo de su padre a sus hermanos José Joel y Marysol.

José José en vida sufrió de varias enfermedades que mermaron su salud como el alcoholismo y su dependencia a ciertas drogas, sin embargo, su hija mayor, Marysol Sosa también estuvo involucrada en problemas de alcohol y tabaco.

En entrevista exclusiva para Ventaneando la hija mayor de “El Príncipe de la canción” reveló que de adolescente estuvo muy cerca de padecer alcoholismo al igual que su padre.

Y es que Marysol revela que durante su adolescencia ella misma sabía preparar “el cóctel” y que además de eso fumaba, sin embargo, gracias a una enfermedad que puso en riesgo su vida, estas drogas no tuvieron más presencia en su vida.

“Estuve en peligro, porque viniendo de la casa de donde venía, en mi preadolescencia y adolescencia viví momentos donde no estaba bien, llegué a caer en vicios muy chiquita. El cigarro y la bebida, en cuestión de otros tipos de drogas no tuve problemas. Haz de cuenta que el cóctel ya sabía cómo se hacía, entre que mis papás no estaban y que ya teníamos edad de hacerlo…''.

Pero no fue hasta cuando su famoso padre le dio una terrible noticia sobre su salud, que la joven comenzó a valorar su vida pues José José la reunió con su madre y hermano para comunicarle que le quedaban solo unos meses de vida debido a un agresivo cáncer que tenía.

De acuerdo a la propia Marysol, la enfermedad le fue ocultada por sus famosos padres durante dos años

“Fue un carcinoma en la glándula parótida, en la glándula más grande que fabrica la saliva… a mi de la nada me salio una bolita atras del oido izquierdo y el doctor dijo ‘Ok hay que quitarlo’, ya que mis papás hablan, te digo que mi papá fue el que dijo: ‘Ok no le digas nada y mandamela para acá’, y viví casi dos años en donde toda la gente me cuidaba muchísimo pero nadie me decía por que..”