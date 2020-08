Guerreros 2020: Christian estrada manda un mensaje a Anahí tras eliminarla

View this post on Instagram

@estradac11 no estu00e1 contento por haber sido u00e9l quien eliminara a @anahiizali de #Guerreros2020, pero entiende que esto es una competencia y le manda un mensaje a la Cobra ud83dudcaa #Guerreros2020 #YoSoyLeu00f3n #MisGuerrerosSon