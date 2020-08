Eiza González presume nuevo tatuaje y envía contundente MENSAJE a sus fans

Eiza González regresó a las redes sociales, luego de haberse ausentado algunos días, para compartir una fotografía de su nuevo tatuaje y enviar un contundente mensaje a sus haters.

La actriz mexicana volvió a las redes luego de la polémica generada la semana pasada por parte de muchos usuarios quienes continuamente la atacan; en esta ocasión aprovechó para enviar además un rotundo mensaje hacia ellos.

En su cuenta de Instagram Eiza González publicó una foto en la que muestra el nuevo tatuaje que se realizó en su brazo izquierdo, en el que se aprecia en finas líneas el pefil de dos rostros besándose: “Amor propio” tituló la storie.

La protagonista de Fast & Furious aprovechó su regreso a las redes para enviar un mensaje a aquellos que se han encargado de criticarla continuamente: “Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo, o quiero ser partícipe. Gracias”, compartió la semana pasada la actriz.

El origen de la polémica

Eiza González se vio en la necesidad de cerrar todos sus perfiles en redes sociales la semana pasada, como reacción a los constantes comentarios de odio y fuertes críticas realizadas por algunos usuarios que usaban las redes para atacarla.

La polémica surgió luego que los internautas comenzaran a comparar su historial amoroso con el de Belinda, lo que inmediatamente generó escándalo en las redes. Ambas actrices se colocaron en el ojo del huracán y se volvieron tendencia, sin embargo Eiza optó por no caer en el juego y se dio de baja en las redes por unos días.

Las comparaciones entre Belinda y Eiza González llegaron a abordar hasta el aspecto físico de las exparejas de ambas actrices, por lo que generó molestia e inconformidad en González Reyna quien prefirió no tomar partido de las reacciones. No sin antes pedir mediante sus redes sociales que no utilizaran su nombre para denigrar a otras mujeres.

“Ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo la mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en ésta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque desde el día tristemente solo por ser mujer tenemos desventaja”, señaló con bastante claridad Eiza la semana pasada; “Espero que en el 2021 nos curemos del coronavirus, pero también de la terrible mentalidad misógina”, escribió antes de desaparecer por unos días de las redes.

