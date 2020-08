Christian Estrada habla de los ataques de Frida Sofía y la relación con Alejandra Guzmán

Christian Estrada, participante del programa Guerreros 2020 y expareja de Frida Sofía, habló acerca de las razones por las que cree sus exparejas hablan mal de él, entre ellas la misma hija de Alejandra Guzmán.

Estrada saltó a la fama años atrás gracias a la relación que mantuvo con la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, y su escandalosa ruptura. Ahora muchas de sus exparejas lo atacan asegurando que es una persona que saca ventaja de sus relaciones.

Aquella relación no terminó nada bien, pues Frida Sofía cerró su romance bajo sospechas de que Christian Estrada le había sido infiel con su madre. Acusación que hasta la fecha su exnovio ha negado rotundamente.

Christian Estrada aseguró que una de las razones por las que sus exparejas lo atacan es porque lo ven feliz: “Creo que las chavas me ven feliz, contento con Ferka y mienten. El pensamiento de las chavas, me van a querer atacar y decir lo que sea, ¡ardidas no!, pero yo estoy contento, feliz, con mi relación ahorita y más que nada enfocado en Guerreros y ya terminando pues a ver qué me trae", dijo.

La relación con “La Guzmán”

Respecto al tipo de relación que Estrada mantuvo con la mamá de Frida Sofía, Alejandra Guzmán, Christian aseguró que siempre hubo una comunicación de yerno a suegra: “pero aparte de eso, ya cuando se acabó nuestra relación yo decidí irme por mi lado, más que nada por los chismes.”

Recientemente en una entrevista concedida a un programa de televisión, Christian aseguró: “creo que la señora (Alejandra Guzmán) sabe el hombre que le fui a su hija, el caballero que fui. Ella lo reconoce y lo sabe, pero entre la señora y yo no pasó absolutamente nada, solo lo que tengo es cariño,” reveló el participante de Guerreros 2020.

Christian Estrada también fue cuestionado sobre si sus hermanos continúan trabajando con 'La Guzmán': “Para serte sincero no sé con quién estén trabajando ahorita. No nos metemos en nuestras carreras; mis hermanos siguen trabajando, me imagino que todavía se hablan. Pero ellos tienen su carrera, su chamba, y yo así sí no me meto, y ellos tampoco se meten con la mía", declaró.

Actualmente el participante de Guerreros 2020 asegura mantener una relación con Ferka, quien había decidido terminar su romance luego de las declaraciones y ataques que contra él emitieron algunas de sus exparejas, quienes aseguran además que esta relación no es por amor.

Redacción Digital El Heraldo de México



