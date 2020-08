Esta es la verdad detrás del extraño VIDEO de la actriz PATY NAVIDAD

View this post on Instagram

u00a1Te veo con los ojos del alma y de la conciencia! El uu0301nico salvador de ti, eres tuu0301 y Dios que vive en ti. Los ojos sou0301lo pueden ver lo que nuestra conciencia es capaz de comprender. No podemos cambiar al mundo, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos y el mundo cambiarau0301. No esperes la salvaciou0301n por medio de gobiernos, poliu0301ticos, religiones o cualquier otro organismo, organizaciou0301n, instituciou0301n o fundaciou0301n, etc. Ahiu0301 no estau0301 lo que buscas, ni la salvaciou0301n tampoco. Si nada cambia, cambia tuu0301 y todo cambiarau0301, iluminemos nuestra conciencia, coneu0301ctenos con nuestra esencia humana y espiritual, desde la fuente original de luz y AMOR, veamos a nuestro interior, ahiu0301 estau0301n todas las respuestas a nuestras preguntas, evolucionemos con la luz divina que nos llevarau0301 a un despertar de amor infinito y podremos ver y comprender con claridad en dou0301nde estau0301 la verdad. Transformemos la oscuridad en luz. u00a1Bendiciones para todos! AMENu2764ufe0fud83dude4fud83cudffb NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL TOTALITARIO, TECNOu0301CRATA Y TIRAu0301NICO. NO A LA DICTADURA Y RECORTE DE DERECHOS, LIBERTADES Y GARANTIu0301AS INDIVIDUALES. NO AL TRANSHUMANISMO Y DIGITALIZACIOu0301N DEL SER HUMANO. Recuperemos la espiritualidad y humanidad desde la esencia misma de nuestro ser divino. u00a1u00a1AMEMOS!! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb