Inés Gomez Mont presume a sus PRINCESAS en Instagram: FOTOS

View this post on Instagram

Foto con mi princesa grande ud83dudc93 A Inesita le encanta que nos vistamos iguales!!! Para lograr esta foto fue un desastre pues me entro la simpleza y no podu00eda parar de reu00edrme. Quien me conoce sabe que me pongo de simple muy fu00e1cilmente y me da ataque de risa tonto y juro que no puedo parar!!!! Aquu00ed una muestra de ello!! Plis vean la cara de inesita ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0f Asu00ed las cosas....