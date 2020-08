INCREÍBLE transformación de la hermana de Anahí ¡Pierde hasta 40 kilos!

View this post on Instagram

La foto de la que tanto hablu00e9 en el podcast de hoy es esta. Con esta foto me hicieron pedazos! Lo que no imaginu00e9 es que ese sentimiento de tristeza tan grande que sentu00ed en ese momento, seru00eda el primer gran paso para una nueva vida! Que no se puede? CLARO QUE SE PUEDE! Su00f3lo falta querer que se pueda ud83dude09 hoy me abrazo, me festejo, me admiro y me amo mu00e1s que nunca! Lo mu00e1s hermoso de esta foto es ver que este seu00f1or jamu00e1s soltu00f3 mi mano y fue mi gran apoyo en todo momento! Te amo @jorgedalessio #siyopudetutambien #amatecomotegustariaqueteamaran