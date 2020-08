Guerreros 2020: "Termina de irte" así CORRIÓ Macky a Ferka y las redes piden su expulsión

Macky es una de las atletas que compite en Guerreros 2020 pero a pesar de que es la capitana del equipo de Cobras, la mujer no es querida por el público que sigue dicho reality show pues ya son varias las semanas que se convierte en tendencia en redes sociales con comentarios nada positivos y que incluso piden su salida.

Y es que la actitud de la capitana de las Cobras ha dejado mucho que desear durante su participación en Guerreros 2020, pues recientemente acusó falsamente a un participante de haberla empujado para que lo sancionaran pero al revisar las diferentes tomas se reveló que la exparticipante de Exatlón había mentido y Nicola nunca la toco.

El jueves pasado durante el momento de la eliminación de Ferka, Macky se mostró visiblemente contenta por la expulsión de la “mamá leona” pues incluso se comenzó a reír de la salida de su compañera.

Pese a esto, Ferka le envió un mensaje contundente a la capitana de las cobras mientras esto sucedía, Macky entre risas y saltos de felicidad le gritó a la novia de Christian Estrada el siguiente mensaje:

Tras la mala actitud de Macky usuarios en redes sociales convirtieron a la capitana de Cobras en tendencia pidiendo que “El Tribunal” o bien, Magda Rodríguez tome cartas en el asunto y expulse o que mínimo sancione a la exparticipante de Exatlón por su actuar antideportivo.

El hashtag #FueraMacky ha tomado fuerza y presencia en la mayoría de los comentarios de las publicaciones en el Instagram y Twitter de Guerreros 2020.

“#FueraMacky por ridícula”, “Que se vaya !! 🙌🏽 #FueraMacky”, “Nadie vote por ella es bien castrosa #fueramaky vieja ridicula”, “@guerreros2020mx Que pena de programa por la capitana de, un verdadero atleta oh deportista no se rie del dolor de un compañero, al contrario le da la mano para levantarlo nuevamente,esa persona #macky, no es un buen ejemplo.#FUERAMACKY”