Paco de Miguel revive su infancia con cada personaje

Paco de Miguel estaba en la primaria cuando comenzó a imitar a las amigas de su mamá y a profesores, quienes lejos de enojarse, disfrutaban la “actuación” del pequeño y lo pasaban al frente para que todos lo vieran. A los 13 años decidió grabarse y subir los videos a la extinta red social Vine, donde poco a poco obtuvo reconocimiento, hoy vive de eso y se prepara para estudiar actuación.

“Siempre he imitado, es algo que me gusta desde chiquito, los profesores me daban espacio de sus clases para hacerlo. También imitaba a artistas, un día decidí grabarme y el resto es historia”, comentó Paco de Miguel en entrevista con El Heraldo de México.

Paco siguió sus estudios y por un tiempo dejó de subir videos, sin embargo, hace un par de años retomó sus imitaciones de niñas fresas con las que poco a poco cobró fuerza en redes, pero el personaje que lo viralizó fue la coordinadora Lety Mondragón.

“Creo que todos tuvimos una coordinadora así en alguna etapa de la vida, y eso hace que nos identifiquemos con su estilo, las llaves y sus tacones. Muchos la quieren ver como una villana, pero para nada, ella es un amor, sólo que la convivencia diaria con los niños, la pone mal”, comentó antes de su participación en el programa Aquí contigo de El Heraldo TV.

El joven de 20 años reconoce que el confinamiento por la pandemia ayudó que sus materiales tuvieran más impacto, porque las redes sociales son el escape de las personas y de él mismo, ya que hacer los videos le ayuda a relajarse, divertirse y olvidar, por momentos, lo que está pasando.

Paco de Miguel estudiaba Comunicación, pero ante el auge de sus videos, decidió retomar su sueño de ser actor y quiere entrar al CEA o Casa Azul cuando la “nueva normalidad” lo permita.

Siempre me ha gustado la actuación, pero me di cuenta que me apasiona la comedia, hacer reír, así que quiero entrar de lleno a este mundo”, detalló el influencer.

RESPETA A LAS MUJERES

Aunque da vida a varios personajes, destacan las mujeres en distintas profesiones, pero asegura que esto no lo hace para ofender o denigrar, sólo es porque toda su vida ha convivido con más mujeres que lo han inspirado: “Son parodias cuidadas, no me meto con temas que causen polémica o le falten el respeto a alguien”.

A cada personaje le creó un estilo, con Meli Cervantes usa la peluca rubia, con la coordinadora las llaves.

usa la peluca rubia, con la coordinadora las llaves. Al maestro de educación física lo distingue la chamarra y para la miss de inglés se compró un vestido floreado, porque ellas son fashion.

En 2018 retomó los videos de parodias, de manera más constante en su cuenta de Instagram.

Es fan del stand up de Ricardo O´Farrill y Daniel Sosa.

En su show Fragmentados contará con Pepe Peralta, Esmeralda Soto y la actriz Gisselle Kuri.

El próximo lunes 24 de agosto estrena el programa “Hoy no sale MX”, que conducirá junto a Rix en Sky

En números:

22 de agosto ofrecerá el show #Fragmenta2ConPaco.

957 mil personas lo siguen en Instagram.

2 millones de seguidores tiene en Tiktok.

Me gusta que las personas se rían, que conecten con el personaje y tengan cierta empatía, que con cada video recuerden sus vivencias escolares y vida en general”, dijo.

Por Patricia Villanueva Valdez

