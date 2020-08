¡No sólo Belinda fue remplazada! Estos protagonistas fueron sustituidos durante una telenovela

Todos alguna vez hemos visto por lo menos una telenovela. Ya sea de niños o de adultos nos hemos quedado enfrente de la pantalla para ver lo que le sucede a los personajes principales. Los protagonistas de estas historias se ganan un lugar en el corazón de los televidentes y por eso cuando son sustituidos causa un gran impacto, además de que es un cambio muy evidente.

Este caso no ha pasado sólo una vez, parece que es una practica común entre los actores y los productores. Algunos fueron remplazados por diferencias y otros porque sus agendas ya no les permitían seguir en las producciones. Aquí te presentamos aquellos que causaron un mayor impacto.

Cómplices al rescate

Una de los eventos que marcó varias infancias fue el cambio de Belinda por Daniela Luján en la telenovela Cómplices al rescate.​​​ Las gemelas Silvana y Mariana fueron interpretadas por Luján, y aunque fue difícil ganarse al público, la pequeña actriz logró tener mucho éxito.

Hace algunos años, Beli fue quien dio a conocer las razones de su salida. “Lo que recuerdo es que ya tenía otros compromisos y no podía dejarlos. Entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música y un disco. Creo que fue la mejor decisión, porque aprendí mucho en todas las altas y bajas que he tenido en mi carrera y en mi vida”.

Mujer de madera

Otro de los casos más sonados fue el de Edith González quien tuvo que dejar Mujer de madera, debido a su embarazo, el cual había iniciado antes de comenzar la filmación y empezó a notarse en la pantalla.

Ana Patricia Rojo fue la encargada de enfrentar el reto de sustituir a una de las mejores actrices del momento. Su aparición en la trama causó muchas críticas pues no tenía el cabello rubio, ni el peinado similar, ni mucho menos los lentes de contacto celestes podían hacerla siquiera similar a Edith.

A pesar de todas las dificultades, la historia puedo salir adelante con gran éxito y recibió varias nominaciones a premios.

Hasta el fin del mundo

Muchas de estas telenovelas trababan de adaptar la historia para hacer el cambio en el personaje, no obstante, un caso muy particular fue el de Hasta el fin del mundo, donde, en el mismo capítulo, prácticamente en la misma escena, desapareció Pedro Fernández, y se transformó en David Zepeda, así como por arte de magia.

De acuerdo a Marjorie de Sousa, quien interpretaba a Sofía Ripoll pareja del protagonista, explicó que nunca se supo por qué el cantante dejó el proyecto: “Me pegó mucho, porque la novela ya estaba en un punto donde la gente amaba a la pareja. Nunca se me olvidará que me enteré el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio, nunca lo supimos”.

Tiempo después Fernández indicó que dejó la novela por cuestiones de salud provocadas por el estrés y las largas jornadas.

Hasta el fin del mundo

El cambio de protagonista no fue el único que se realizó durante la filmación. Doña Lupita, la mamá de Salvador Cruz, era interpretada por María Rojo, pero después dejó el papel para dedicarse a la política. En su lugar entró Leticia Perdigón, quien supo darle su encanto al personaje.

Locura de amor

A pocos capítulos de terminar Locura de amor, Adriana Nieto, quien interpretaba a la audaz Natalia Sandoval, fue despedida por irresponsable e impuntual, entonces Irán Castillo tuvo que sustituirla.

El cambio de actriz permitió que Natalia tuviese un final feliz con su amado, Enrique,

Siempre te amaré

Fernando Carrillo fue despedido de la novela en la que era el protagonista: Siempre te amaré, las especulaciones también se dirigieron a que la causa era su impuntualidad, sin embargo el productor indicó que fue porque la serie se alargó y el actor no podía continuar.

Arturo Peniche se integró a la historia haciendo un nuevo personaje que conquistó a la protagonista y a los televidentes.

El diario de Daniela

El diario de Daniela fue una novela infantil muy exitosa. En un principio el padre de la protagonista era interpretado por Marcelo Buquet. Sin embargo, debido a desacuerdos dejó la telenovela en su lugar entró Gerardo Murguía, quien aunque no era parecido, era tan buen actor que el público lo dejó pasar.

Rosa salvaje

Mujer de madera no fue la primera la primera telenovela que dejó Edith González. Anteriormente la actriz hacía a Leonela en Rosa salvaje, pero en la mitad de la telenovela, Edith renunció, y los guionistas, le dieron el papel a Felicia Mercado.

Tiempo después, Edith González explicó que se fue porque había ciertas actitudes de la producción que no le gustaban y que no la hacían sentirse apreciada: “Renuncié. Entonces la gente pensó que me despidieron, pero a mí nadie me sacó, yo renuncié. Y no me importó si iba a ser mesera toda mi vida o si iba a tener que conducir un taxi”.

Código postal

A pocos capítulos de haber comenzado Código postal la actriz Jery Sandoval, quien interpretaba a la protagonista, Regina, fue despedida por largas ausencias laborales.

Por esta razón, África Zavala con su personaje de Victoria, tomó el papel protagónico, quien le dio un final feliz al galán despechado por la partida de Regina.

Cuando me enamoro

Al contrario de otras producciones, en Cuando me enamoro, la actriz Wendy González quien era Adriana Beltrán, la mejor amiga de Renata, la protagonista; tuvo que dejar la telenovela por cuestiones de salud, ya que tuvo un accidente que le lesionó la rodilla, y su recuperación requería tratamiento.

Los productores decidieron conservar al personaje y la encargada de darle vida fue Florencia de Saracho.

Aurora

Con una historia muy original, la telenovela Aurora sorprendió a los espectadores cuando a mitad de la historia se cambió a la protagonista que encarnaba Sara Maldonado por Sonya Smith en el papel de Ángela Amenabar.

Principessa

En 1984 la telenovela Principessa causó muchas espectatívas, no sólo por la historia, sino porque cambió de protagonista tres veces. Las actrices Angélica Aragón, Alma Muriel e Hilda Aguirre interpretaron al mismo personaje, Fernanda Montenegro, debido a que por la larga duración de la novela, 398 capítulos, ninguna pudo quedarse durante toda la historia.

