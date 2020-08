Andrea Legarreta emocionada con proyecto de su hija Nina; ¿Trabajará en Hoy?

View this post on Instagram

Hoy tambiu00e9n tocu00f3 estar en el foro! ud83dudc8bu2764ufe0fud83dude4cud83cudffbud83cudf89 Ya les habu00eda platicado que para apoyar a las empresas y sus empleados, se pueden hacer compras en lu00ednea. Pensu00e9 que para regalo de du00eda de las madres esta blusa estu00e1 muy linda!! Encuu00e9ntrala en BCBG.mx u2764ufe0f Gracias @bcbgmaxazria por dejarme modelar sus prendas!! ud83dude4fud83cudffb