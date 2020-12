Regetonero confiesa estar en riesgo de morir; teme no poder ver crecer a su hija

Tras sufrir una falla cardiaca que no llegó al paro del corazón, el reguetonero Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, dio a conocer que se le ha detectado un problema cerebral.

El artista que ha colaborado con Maluma y Wisin & Yandel aseguró que esto pone en riesgo su vida, lo cual le ha causado un sentimiento de temor al no tener la certeza de ver crecer a su descendencia.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro, pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar!”, inició su mensaje Arcángel en Instagram.