Leonardo DiCaprio podría entrar al Universo Marvel; entérate que superhéroe sería

Leonardo DiCaprio es un actor que se ha consagrado con películas como Titanic, El renacido, El Aviador y El lobo de Wall Street. Pero entre sus múltiples papeles, no lo hemos visto como superhéroe, algo que ahora podría convertirse en una realidad, pues se rumora que el actor está en pláticas con Marvel.

Hace varios años, en la década de los 90, se supo que DiCaprio discutió la idea de interpretar a Spider-Man en una película que habría sido dirigida por James Cameron. Aunque el proyecto quedó "enlatado" y no se volvió a hablar del tema. Eso fue mucho antes de la trilogía de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire.

El actor ha declaró que todavía estaría dispuesto a protagonizar una película de superhéroes, y ahora esto podría ser una realidad, pues se rumora que DiCaprio se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel.

Según el medio We Got This Covered, Leo está en conversaciones con Marvel Studios para una posible participación en la franquicia.

¿Qué superhéroe sería Leonardo DiCaprio?

De acuerdo con el portal de noticias, el ganador del Premio de la Academia está en discusiones con Marvel Studios sobre un papel de MCU no especificado.

Tampoco se dio a conocer la película en la que podría participar, y de hecho advierten a los fanáticos de Leonardo y Marvel que no deberían hacerle muchas ilusiones, pues casi todos los grandes de Hollywood han discutido un papel con Marvel Studios, y no siempre ha funcionado.

Lo que mantiene la esperanza son las declaraciones que DiCaprio ha hecho al respecto de este tipo de proyectos, ya que en una anterior entrevista para ShortList, dijo que estaba interesado, pero que aún no encontraba un personaje adecuado, aunque no descartaba la idea.

"Nunca sabes. Están mejorando cada vez más en cuanto a personajes complejos en estas películas. Aún no lo he hecho. Pero no, no descarto nada ”, explicó.