Este es el FUERTE MOTIVO por el que Frida Sofía se alejó de la Dinastía Pinal

En los últimos días, la Dinastía Pinal se ha convertido en tema de conversación en el mundo del espectáculo debido al intercambio de mensajes protagonizado por Enrique Guzmán y su nieta, Frida Sofía.

Todo comenzó hace unos días cuando el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro", "Cien kilos de barro" y "Payasito" aseguró que no realizaría un dueto con la hija de Alejandra Guzmán.

Fiel a su estilo, la cantante y modelo no se quedó callada al asegurar que su relación con su abuelo no existe, por lo que no le genera ninguna sorpresa sus declaraciones.

Finalmente, Frida Sofía fue contundente al asegurar que no desea ver a su abuelo por lo que cerró toda puerta a una reconciliación y eventual dueto.

¿Por qué surgió la rivalidad?

El pleito entre Frida Sofía y la familia de su madre, Alejandra Guzmán, tiene bastante tela de donde cortar ya que han sido meses de distanciamiento entre ellos.

Distintas publicaciones señalan que el pleito presuntamente surgió después de que "La reina del rock" se involucrara sentimentalmente con el novio de su hija, Frida Sofía.

Pese a que la cantante ha expresado su deseo de reconciliación y ganas de ver a su hija, la joven ha expresado su enojo por la presunta traición de que la habría sido víctima por parte de su mamá.