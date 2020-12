¿Rompe con televisora? Érika Buenfil revela los motivos para dejar la empresa tras 30 años de trayectoria

Erika Buenfil sigue generando polémica en las redes sociales luego que se diera a conocer que sería la conductora principal de la transmisión de las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, programa que cada año transmiten tanto Televisa como TV Azteca, sin embargo, la talentosa y reconocida actriz no fungirá como conductora en la que ha sido su casa durante tres décadas, Televisa, sino en la empresa del Ajusco.

Tras este dato, sus seguidores en redes comenzaron a preguntarle, y a especular, sobre las razones que levaron a Érika Buenfil a dejar la que ha sido su casa de trabajo a lo largo de más de 30 años de trayectoria y optar por laborar en una nueva empresa. Hubo incluso quienes aseguraron en los medios que la conocida como “Reina del Tik-Tok” había roto el contrato de exclusividad que presuntamente mantenía con la empresa de San Ángel.

Ante esta escalada de rumores y especulaciones, ha sido la misma actriz de 57 años quien salió a acallar los dichos, desde su cuenta de Twitter informó a sus miles de seguidores los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y descartó la existencia de un supuesto contrato de exclusividad con Televisa.

Una extensa trayectoria en TV

Tras laborar durante más de tres décadas en Televisa, Érika Buenfil aprovechó la cuarentena para reactivar sus redes sociales y comenzar a compartir videos en Tik Tok, plataforma en donde ha conseguido un éxito rotundo en pocos meses; esto le ha hecho expandir su fama como actriz entre las nuevas generaciones de internautas y con ello se ha ganado también miles de seguidores con quienes diariamente entabla conexión.

Con nuevos proyectos en puerta, la actriz fue presentada como la conductora de las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, las cuales se transmitirán la noche del próximo viernes 11 de diciembre por TV azteca, noticia que generó gran polémica en las redes sociales en donde los usuarios se cuestionaban sobre los motivos que llevaron a la actriz a dejar Televisa, tras tres décadas de trayectoria en la televisora.

He trabajado en muchas empresas nuevas y diferentes y en Televisa están las puertas abiertas. Cuando tengan trabajo para mi ahí estaré. Gracias a Dios por todos lados puedo estar. #agentelibre — Erika Buenfil. (@ebuenfil) December 4, 2020

Mediante su cuenta de Twitter, Érika Buenfil señaló que es una persona y una profesional libre y que no está abandonando a alguna empresa: “Yo soy libre, no abandono nada. Ni pertenezco a nadie. Soy agente libre, No pertenezco a ninguna empresa." Aclaró además que a lo largo de su trayectoria como actriz ha laborado en distintos proyectos, así como diferentes empresas por lo que en cualquier momento que le avisen puede volver a trabajar en alguna de ellas:

“He trabajado en muchas empresas nuevas y diferentes y en Televisa están las puertas abiertas. Cuando tengan trabo para mí, ahí estaré. Gracias a Dios, por todos lados puedo estar”, publicó la famosa tiktoker y popular actriz.