American Gods ya cuenta con fecha de estreno para su tercera temporada

Hace unos días Amazon Prime liberó el trailer de la tercera temporada de American Gods, en el que se muestra que los conflictos entre los dioses continuarán escalando.

La tercera temporada de la mítica serie basada en el libro de Neil Gaiman se estrenará mundialmente por Prime Video el lunes 11 de enero, por lo que tendremos más intrigas y batallas.

Si no has tenido oportunidad de concluir la segunda temporada, te recomendamos que no sigas leyendo, debido a que el texto contiene SPOILERS.

American Gods es una historia épica de una guerra inevitable entre los Viejos Dioses de la mitología y nuestros Nuevos Dioses de la tecnología. El exconvicto Shadow Moon es un hombre que está al servicio del misterioso Mr. Wednesday, quien resulta ser el dios nórdico Odin y también el padre de Shadow Moon.

En la tercera temporada, Shadow Monn rechaza este aparente destino y se instala en el idílico pueblo nevado de Lakeside, Wisconsin, en donde busca ir por su propio camino, guiado por los dioses de sus antepasados: los Orishas. Sin embargo, pronto descubrirá que las tranquilas aguas de este pueblo son profundas, oscuras y sangrientas, y que no puedes simplemente rechazar ser un dios. La única opción que tiene, y que debe que tomar, es qué tipo de dios quiere ser.